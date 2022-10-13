 
مباشر
عاجل
آستانا.. كلمة الرئيس بوتين في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا

تركيا: نتوقع أن تفي فنلندا بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم بشأن انضمامها إلى الناتو

أخبار العالم

تركيا: نتوقع أن تفي فنلندا بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم بشأن انضمامها إلى الناتو
AP
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tz3g

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تتوقع أن تفي فنلندا بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع أنقرة فيما يتعلق بعضوية الناتو.

إقرأ المزيد
فنلندا: نأمل بموافقة تركيا على عضويتنا بالناتو في أقرب وقت
فنلندا: نأمل بموافقة تركيا على عضويتنا بالناتو في أقرب وقت

ويواصل أكار اتصالاته في مقر حلف الناتو الذي وصل إليه للمشاركة في لقاء وزراء دفاع بلدان الناتو. وفي إطار هذه الزيارة التقى أكار بنظيريه الجورجي جوانشير بورتشولادزه، والفنلندي أنتي كايكونين.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية: "أعلن أكار أثناء لقائه مع وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين أن تركيا تتوقع أن تفي فنلندا بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مدريد، وتقوم بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه".

وفي ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قدمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو في 18 مايو الماضي طلبين للانضمام إلى الحلف. وكانت تركيا في البداية تعارض النظر في هذين الطلبين، لكنه في 29 يونيو الماضي وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم في مجال الأمن التي تأخذ بعين الاعتبار قلق أنقرة بهذا الشأن. من جهتها سحبت تركيا اعتراضاتها على دخول هذين البلدين الأوروبيين في الناتو. وحتى 6 أكتوبر الجاري وافقت 28 من أصل 30 دولة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، باستثناء تركيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا