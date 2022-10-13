تركيا: نتوقع أن تفي فنلندا بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم بشأن انضمامها إلى الناتو

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تتوقع أن تفي فنلندا بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع أنقرة فيما يتعلق بعضوية الناتو.

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ويواصل أكار اتصالاته في مقر حلف الناتو الذي وصل إليه للمشاركة في لقاء وزراء دفاع بلدان الناتو. وفي إطار هذه الزيارة التقى أكار بنظيريه الجورجي جوانشير بورتشولادزه، والفنلندي أنتي كايكونين.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع التركية: "أعلن أكار أثناء لقائه مع وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين أن تركيا تتوقع أن تفي فنلندا بالتزاماتها وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مدريد، وتقوم بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه".

وفي ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قدمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو في 18 مايو الماضي طلبين للانضمام إلى الحلف. وكانت تركيا في البداية تعارض النظر في هذين الطلبين، لكنه في 29 يونيو الماضي وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم في مجال الأمن التي تأخذ بعين الاعتبار قلق أنقرة بهذا الشأن. من جهتها سحبت تركيا اعتراضاتها على دخول هذين البلدين الأوروبيين في الناتو. وحتى 6 أكتوبر الجاري وافقت 28 من أصل 30 دولة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، باستثناء تركيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي