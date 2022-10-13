وزير الدفاع البريطاني: إمدادنا أوكرانيا بالسلاح لن ينقطع

صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأنه "ليس هناك خطر" من أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة قد ينفد قبل روسيا.

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وتابع والاس بأنه "على عكس روسيا، التي عزلت نفسها بالفعل، وهو ما رأيناه يوم أمس في تصويت هيئة الأمم المتحدة، فإن لدينا القدرة على تجديد أو بالفعل تصنيع سلاسل إمداد جديدة، وهو ما نقوم به الآن، حيث يعمل الصندوق الدولي المشترك ما بين بريطانيا والدنمارك على تلبية الطلبات في قطاع التصنيع، للتأكد من قدرتنا على المضي قدما والاستمرار في عامي 2023-2024".

وقد وعدت لندن بإرسال صواريخ دفاع جوي لأوكرانيا، بينما قالت باريس إنها ستسلم كييف أنظمة دفاع مضاد للطائرات، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع "الناتو" لليوم الثاني، اليوم الخميس، في بروكسل، لمناقشة مزيد من الدعم لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي