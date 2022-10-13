أردوغان: هدفنا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هدف بلاده هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وأشار الرئيس التركي في "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المنعقد بأستانا، إلى حقيقة أن أنقرة توصلت إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية وتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف.

وقال أردوغان: "هدفنا هو الحفاظ على الزخم الذي تحقق رغم الصعوبات على الأرض، والتوصل في أسرع وقت ممكن إلى وقف لإطلاق النار وإراقة الدماء".

وفي نفس السياق قال الرئيس التركي، إنه ينبغي تطوير هيكل نظام الأمن العالمي من جديد، مضيفا أن العالم أكثر من خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وقال أردوغان: "نعتقد أنه ينبغي تطوير هيكل الأمن العالمي من جديد على أساس فهم جديد أكثر عدلا وإنصافا".

المصدر: نوفوستي