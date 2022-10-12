بوتين يجتمع بأمير قطر في أستانا

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي عن لقاء مقرر بين الرئيس فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الكازاخية أستانا.

وقال أوشاكوف إنه سيتم خلال لقاء الزعيمين بحث القضايا الدولية بما فيها الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف: "بلا شك، سيكون الأمير مهتما بتقييماتنا للما يحيط بأوكرانيا".

وفي 13 أكتوبر، ستستضيف أستانا القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.

وفي وقت سابق، أعرب أمير قطر عن دعمه مساعي الرئيسين الفرنسي والتركي إيمانويل ماكرون ورجب طيب أردوغان للتسوية مع روسيا، مشيرا إلى أهمية "دفع" موسكو وكييف إلى الحوار.

المصدر: RT