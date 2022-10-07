الشيخ تميم وأردوغان يزوران كازاخستان

في زيارة دولة ليومين، يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كازاخستان، يوم 11 أكتوبر، فيما سيصلها في زيارة مماثلة يوم 12 أكتوبر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أفاد بذلك بيان صادر عن الرئاسة الكازاخستانية، مشيرا إلى أن "القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، ستعقد في 13 أكتوبر برئاسة قاسم جومارت توكايف. وسيعقد رئيس كازاخستان في إطار المنتدى، سلسلة "لقاءات ثنائية مع رؤساء دول وحكومات وكذلك مع رؤساء منظمات دولية".

كما ذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الكازاخستانية أن "رئيس البلاد سيشارك في 14 أكتوبر في اجتماع رابطة الدول المستقلة، الذي ستترأسه الجمهورية. وستعقد قمة (آسيا الوسطى – روسيا) في نفس اليوم".

وجرى في هذا السياق أيضا الإعلان عن أن "الرئيس التركماني سيردار بيردي محمدوف سيقوم بزيارة دولة، إلى كازاخستان في 15 أكتوبر".

المصدر: تاس