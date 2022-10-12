الدفاع الروسية: صد هجمات أوكرانية على محاور عدة وضرب مواقع للمتطرفين والمرتزقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني على عدة محاور، مشيرة إلى تكبيد الوحدات الأوكرانية خسائر في الأرواح والمعدات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم التصدي لمحاولات الهجوم التي نفذتها القوات الأوكرانية على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بشمال الشرق وعدة محاور في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون (جنوب).

وذكر البيان أن مجموع خسائر القوات الأوكرانية والمرتزقة في كوبيانسك وكراسني ليمان تجاوزت 160 فردا، كما تم تدمير 4 دبابات و6 عربات مشاة قتالية وعدة عربات مدرعة بينها 3 عربات من طراز "كيبري" التركية.

إقرأ المزيد

وفي جبهات زابوروجيه وخيرسون قضت القوات الروسية على نحو 200 جندي أوكراني ودمرت 3 دبابات ونحو 20 عربة مدرعة.

كما استهدفت القوات الروسية أربعة معابر أقامتها القوات الأوكرانية عبر نهر إنغوليتس بعد اكتشافها عن طريق الاستطلاع، مما أحبط عملية نقل الاحتياط الأوكرانية إلى منطقة القتال.

وفي منطقة مدينة زابوريجيه تم استهداف مقر لتنظيم "القطاع الأيمن" القومي المتطرف ومركز اتصال لتنظيم "آزوف" المتطرف ونقطتي انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب.

وفي نيكولايف، تم تدمير مستودع وقود تابع للجيش الأوكراني، ومنظومة للصواريخ المضاد للطائرات Buk M-1.

وأُسقطت طائرة أوكرانية من طراز Su-24 في نيكولايف ومروحية من طراز Mi-8 في خيرسون.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربع طائرات بدون طيار أوكرانية و12 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 319 طائرة و161 مروحية و2199 طائرة بدون طيار و380 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و5677 دبابة ومدرعة أخرى و868 راجمة صواريخ و3465 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6496 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية