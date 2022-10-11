وزارة الدفاع الروسية: تدمير مستودعات لصواريخ هيمارس الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودعات لصواريخ هيمارس الأمريكية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف اليوم الثلاثاء. حيث قام العدو، بمساعدة كتيبتين، بمحاولة فاشلة لمهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه قريتي "كراخمالنويه" بمنطقة خاركوف، و"ستيلماخوفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية. ونتيجة للأنشطة الفعالة للقوات المسلحة الروسية، تم إرجاع العدو إلى مواقعه الأصلية، وتحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير 4 مدرعات.

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في محور كراسنوليمان، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى، بقوات تصل إلى مجموعتين تكتيكيتين من السرية، إنشاء معابر عبر نهر "جريبيتس" نحو قريتي "رايغورودكا" و"نوفوفوديانويه" بجمهورية لوغانسك الشعبية دون طائل، حيث تم تدمير اثنين من المعابر المستحدثة بأضرار استباقية من النيران، وتحييد ما يصل إلى 20 جنديا وتدمير 4 شاحنات صغيرة.

في اتجاه زابوروجيه، شن العدو هجمات مضادة مع قوات 3 مجموعات تكتيكية سرية في مناطق قرى "نيكولسكويه" و"ستيبنويه" و"نوفومايورسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد جميع الهجمات. تم تحييد أكثر من 30 جنديا ودبابة واحدة و3 مدرعات.

وعلى محور نيكولاييف-كريفوي روغ، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية القيام بعمليات هجومية بقوات تصل إلى كتيبتين في اتجاه قرى "بوروزينسكويه" و"بيتيخاتكي" و"بروسكينسكويه" و"إيشينكا" بمنطقة خيرسون، و"بيتروفسكويه" بمنطقة نيكولاييف، حيث أدى الدفاع النشط للقوات الروسية، المدعومة بالمدفعية، إلى تشتيت العدو ودفعهم إلى مواقعهم الأصلية، وتحييد حوالي 150 جنديا أوكرانيا و6 دبابات و8 مركبات قتال و6 مركبات.

وقصفت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية والمدفعية موقع قيادة اللواء الآلي رقم 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة "نوف" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك 46 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار ومناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 156 مقاطعة أوكرانية.

كذلك تم تدمير قاعدتان لتدمير تخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق مدينتي دنيبروبيتروفسك وبافلوغراد بمنطقة دنيبروبيتروفسك، و5 مستودعات ذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية، بما في ذلك المجموعة الموحدة لقوات "بريموري" القريبة من مدينة نيكولاييف.

كذلك فقد تم تدمير مستودع ذخيرة به صواريخ لقاذفات صواريخ "هيمارس" الأمريكية بالقرب من قرية "بريدتيتشينو" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك فقد تم إسقاط مروحية من طراز "مي-24" لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية "ماريانسكويه" بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تدمير 7 طائرات مسيرة بما في ذلك طائرة هجومية من طراز "سويتشبليد-600" Switchblade-600.

بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 15 قذيفة من راجمات "هيمارس"، إضافة إلى 6 صواريخ "هارم" الأمريكية المضادة للرادار.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

318 طائرة

160 مروحية

2195 طائرة بدون طيار

379 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

5639 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

868 راجمة صواريخ متعددة

3465 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

6483 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية