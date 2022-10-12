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"نيوزويك": الخبراء يشككون في قدرة واشنطن على تزويد أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي

أخبار العالم

AP
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قالت مجلة Newsweek، إن الكثير من الخبراء الأمريكيين يشككون في أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على تزويد أوكرانيا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي، كما وعد الرئيس جو بايدن.

ونقلت المجلة عن جوردان كوهين الخبير في معهد كاتو قوله: "قبل توفير هذه الأسلحة لأوكرانيا، يجب التعاقد على شراء NASAMS وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي الأخرى ومن ثم تجميعها".

ووفقا له، تنتظر الشحن اثنتان من المجمعات الثمانية الموعودة، لكن استكمال وتجميع وتسليم الستة المتبقية سيستغرق سنوات.

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في وقت سابق، توجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بطلب لتزويد كييف بأحدث أنظمة الدفاع الجوي.

وردا على ذلك، وعد بايدن بأن تواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بجميع الأسلحة اللازمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، لكنه لم يحدد التفاصيل.

من جانبه أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن توريد أنظمة الدفاع الجوي الغربية لنظام كييف لن يؤدي إلا إلى جعل النزاع أطول وأكثر إيلاما لأوكرانيا، لكنه لن يغير أهداف روسيا.

المصدر: نوفوستي

 

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