 
مباشر
عاجل
بوتين: لا شك في أن تفجيرات "السيل الشمالي" هي عمل إرهابي دولي.

الناتو: سوف نركز على إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي

أخبار العالم

الناتو: سوف نركز على إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي
Globallookpress Bernd von Jutrczenkadp
الأمين العام لحلف "الناتو"/ ينس ستولتنبرغ (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyw0

صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماعات وزراء الدفاع لدول الحلف في بروكسل، بأن التركيز الآن في الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، سوف يكون على أنظمة الدفاع الجوي.

إقرأ المزيد
المفوضية الأوروبية تقدم مقترحاتها بشأن حزمة جديدة من العقوبات
المفوضية الأوروبية تقدم مقترحاتها بشأن حزمة جديدة من العقوبات

وتابع ستولتنبرغ: "سنلتقي اليوم بوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، كجزء من مجموعة الاتصال التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، وخلال عشاء وزراء دفاع (الناتو)، حيث سنناقش الدعم المقدم إلى أوكرانيا، وسيكون في صدارة أولوياتنا توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا".

وأوضح ستولتنبرغ أن أوكرانيا بحاجة إلى "المزيد من الدفاعات الجوية بمختلف أنواعها" لحماية المنشآت المدنية في جميع أنحاء البلاد وسط أحداث "التصعيد غير المسبوق"، مشيرا إلى أن جميع الحلفاء في "الناتو" مصممون على "دعم أوكرانيا مهما طال أمد الحاجة إلى ذلك".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا