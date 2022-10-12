الناتو: سوف نركز على إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي

صرح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماعات وزراء الدفاع لدول الحلف في بروكسل، بأن التركيز الآن في الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، سوف يكون على أنظمة الدفاع الجوي.

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وتابع ستولتنبرغ: "سنلتقي اليوم بوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، كجزء من مجموعة الاتصال التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، وخلال عشاء وزراء دفاع (الناتو)، حيث سنناقش الدعم المقدم إلى أوكرانيا، وسيكون في صدارة أولوياتنا توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا".

وأوضح ستولتنبرغ أن أوكرانيا بحاجة إلى "المزيد من الدفاعات الجوية بمختلف أنواعها" لحماية المنشآت المدنية في جميع أنحاء البلاد وسط أحداث "التصعيد غير المسبوق"، مشيرا إلى أن جميع الحلفاء في "الناتو" مصممون على "دعم أوكرانيا مهما طال أمد الحاجة إلى ذلك".

المصدر: نوفوستي