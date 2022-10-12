المفوضية الأوروبية تقدم مقترحاتها بشأن حزمة جديدة من العقوبات

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، إن المفوضية ستقدم الأسبوع المقبل حزمة جديدة مقترحة لخفض الطلب على الطاقة، وخفض أسعار الغاز والمشتريات المشتركة.

إقرأ المزيد

وتابعت سيمسون لدى وصولها إلى اجتماع مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في براغ: "تركز المقترحات الجديدة على أربعة مجالات: أولا، سنشجع على خفض الطلب، وثانيا، سنضمن التضامن بين الدول الأعضاء، كما سنتدخل في مجال أسعار الغاز ونعزز المشتريات المشتركة من الغاز".

وسوف تقدم المفوضية الأوروبية أفكارها إلى مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بينما تتوقع سيمسون أن "يعبر الوزراء عن رأيهم، وتخرج المفوضية الأوروبية بحزمة أخرى من المقترحات".

المصدر: نوفوستي