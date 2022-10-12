 القضاء على مجموعة مخربين من العسكريين الأوكرانيين حاولت التسلل إلى محطة زابوروجيه

قال القائم بأعمال محافظ مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، إن الجيش الروسي تمكن من تصفية حوالي 30 مخربا من العسكريين الأوكرانيين حاولوا التسلل إلى المحطة الكهروذرية.

وأشار باليتسكي، إلى أن مجموعة المسلحين حاولت التسلل من خلال عبور نهر دنيبر، وبفضل التصدي لهذه المحاولة في الوقت المناسب، تم إغراق معظم القوارب التي حملتهم.

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وأضاف: "تم القضاء على معظم الذين شاركوا في محاولة التسلل التي جرت في الليل، لقد غرقوا في مياه النهر. تم تدمير جزء كبير من القوارب وقتل حوالي 30 شخصا من المسلحين، وهو ما دفع الآخرين للاستدارة إلى الخلف والفرار".

ووفقا له، جرت كذلك محاولة "للاستطلاع عن طريق القتال"في المنطقة الواقعة بين فاسيلييفكا وتوكماك. وأضاف باليتسكي أن هدفهم الرئيسي، كما كان من قبل، هو اختبار مدى قوة خطوط دفاعنا.

المصدر: نوفوستي