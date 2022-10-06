روغوف: أوكرانيا تخطط مجددا لتنفيذ إنزال قرب محطة زابوروجيه

قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن سلطات كييف تعد لتنفيذ عمليات إنزال جديدة في منطقة محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف روغوف: "كثفت القوات الأوكرانية قصفها لمدينة إنرغودار وضواحيها في الأيام الأخيرة. وهي تجس النبض بحثا عن منطقة مناسبة لتنفيذ عملية عبور نهر دنيبر وإنزال في منطقة المحطة الكهروذية بهدف الاستيلاء عليها لاحقا".

ووفقا للمعلومات المتوفرة لديه، وصل إلى المنطقة الخاضعة لكييف من هذه المقاطعة، أكثر من 450 عسكريا من قوات النخبة المدربين والمجهزين بشكل جيد، والذين يمكن استخدامهم لعبور نهر دنيبر.

وتابع روغوف: "قامت مجموعة من الخبراء العسكريين البريطانيين بالإشراف بشكل مباشر، على وضع خطة عبور نهر الدنيبر".

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ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، كانت قد نفذت أول محاولة للاستيلاء على محطة زابوروجيه الكهروذرية بمساعدة قوة إنزال في الأول من سبتمبر، وذلك عشية وصول وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية، قصفت المحطة بالمدفعية وبعد ذلك تم إنزال حوالي 60 عنصرا على بعد ثلاثة كيلومترات من محطة الطاقة النووية كانت مهمتهم الاستيلاء على المحطة، ولكن الجيش الروسي اكتشف المحاولة وتمت تصفية القوة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي