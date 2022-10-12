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سلطات زابوروجيه: مخربون أوكرانيون يواصلون محاولات التسلل إلى المحطة النووية

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سلطات زابوروجيه: مخربون أوكرانيون يواصلون محاولات التسلل إلى المحطة النووية
Sputnik
محطة زاروبوجيه النووية
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أعلن القائم بأعمال محافظ مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن مجموعات التخريب الأوكرانية تواصل محاولاتها للتسلل إلى أراضي محطة زابوروجيه النووية، مضيفا أن الجيش الروسي يصدها.

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وقال باليتسكي لقناة "روسيا 24": "كانت هناك محاولات للعدو للتسلل، تحاول مجموعات التخريب التسلل. تصدها قواتنا وأغرقت القوارب جزئيا".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنيرغودار والمناطق المحيطة بالمحطة النووية.

وأوضح: "يواصل العدو القصف، نسجل إطلاق أكثر من 30 قذيفة على المناطق المحيطة بالمحطة".

المصدر: نوفوستي

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