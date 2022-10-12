سلطات زابوروجيه: مخربون أوكرانيون يواصلون محاولات التسلل إلى المحطة النووية

أعلن القائم بأعمال محافظ مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن مجموعات التخريب الأوكرانية تواصل محاولاتها للتسلل إلى أراضي محطة زابوروجيه النووية، مضيفا أن الجيش الروسي يصدها.

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وقال باليتسكي لقناة "روسيا 24": "كانت هناك محاولات للعدو للتسلل، تحاول مجموعات التخريب التسلل. تصدها قواتنا وأغرقت القوارب جزئيا".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنيرغودار والمناطق المحيطة بالمحطة النووية.

وأوضح: "يواصل العدو القصف، نسجل إطلاق أكثر من 30 قذيفة على المناطق المحيطة بالمحطة".

المصدر: نوفوستي