رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: فصل محطة زابوروجيه للطاقة النووية مجددا عن شبكة الكهرباء

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على فصل محطة زابوروجيه للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء للمرة الثانية في غضون 5 أيام، وهو ما يثير قلقا بالغا.

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وكتب غروسي في تغريدة له على موقع "تويتر": "أبلغني فريقنا في محطة الطاقة النووية بزابوروجيه هذا الصباح أن المحطة انفصلت تماما عن مصدر الطاقة الخارجي للمرة الثانية خلال 5 أيام. يتم توفير الكهرباء الآن من خلال تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية". وأشار إلى أن هذا الانقطاع الثاني كان مصدر قلق بالغ، وعاد لتسليط الضوء على الحاجة إلى منطقة أمنية عازلة حول المحطة.

من جانبه قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية في إنرغودار ألكسندر فولغا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن إمدادات الكهرباء من أوكرانيا، والتي تضمن تشغيل محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، قد توقفت، وتم استخدام مصادر التوليد الاحتياطية.

كما صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف بأنه تمت استعادة إمدادات الطاقة الطارئة في المحطة من مولدات الديزل في أقل من ساعة.

المصدر: تاس