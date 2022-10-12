الكشف عن مضمون اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

عممت وسائل إعلامية لبنانية وإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نص مضمون اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانيين، والذي أعلن عن التوصل إليه يوم أمس الثلاثاء.

ويظهر نص الاتفاق الصيغة النهائية التي أرسلها الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى كل من لبنان وإسرائيل بتاريخ 10 أكتوبر الحالي، ويطلب فيها "عدم نشر المضمون بدون إذن".

ومن أبرز بنود الاتفاق: يتفق الطرفان على أن الشخصية الاعتبارية ذات الصلة التي تتمتع بأي حقوق لبنانية في التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية وتطويرها في البلوك رقم 9 اللبناني، ينبغي أن تكون شركة أو شركات ذات سمعة طيبة، دولية، وغير خاضعة لعقوبات دولية، وألا تعيق عملية التيسير المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة، وألّا تكون شركات إسرائيلية أو لبنانية.

i24news

يتفق الطرفان على إنشاء خط الحدود البحرية ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على النقاط التالية الموضحة في الإحداثيات. ايضا تشمل الاتفاقية ترسيم حدود المياه الإقليمية وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا قانون البحار.

يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها.

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي ترسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

لا يجوز لأي من الطرفين المطالبة بأي من التراكمات أو المخزونات المنفردة من الموارد الطبيعية، الواقعة بالكامل في الجهة التابعة للطرف الآخر من خط الحدود البحرية.

نص الاتفاقية النهائي لترسيم الحدود البحرية pic.twitter.com/dwGfZ4tT4M — Halima Tabiaa | حليمة طبيعة (@Halima_Tabiaa) October 12, 2022

هذا وبدأ قبل قليل اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت) برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد، للبحث باتفاقية ترسيم الحدود.

بالفيديو: بداية جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي (الكابينت) برئاسة رئيس الوزراء لابيد التي ستبحث اتفاقية #ترسيم_الحدود_البحرية مع #لبنان. pic.twitter.com/es9hudgYCm — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 12, 2022

المصدر: i24news + LBCI