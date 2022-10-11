حزب "الليكود": لابيد باعنا لحزب الله

شن حزب "الليكود" الذي يترأسه زعيم المعارضة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال الحزب في تغريدة على "تويتر" مساء الثلاثاء، "لابيد يبيعنا لحزب الله"

ونشر الحزب الإسرائيلي صورة كاريكاتورية جسدت لابيد يقود سيارة فيما يشهر أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله مسدسا باتجاه رئيس وزراء إسرائيل.

وعلق على الكاريكاتور قائلا: "اعطنا الغاز".

وفي وقت سابق، قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، "نحن أمام ساعات حاسمة" في مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل واستخراج النفط والغاز.

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وأضاف نصر الله: "في ملف الترسيم، نحن أمام ساعات حاسمة، ونحن كشعب لبناني ننتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس اللبناني ميشال عون، وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو، وإن كان قيل إن رئيس حكومة العدو أعلن عن موافقته، ولكن المهم ماذا سيجري غدا، لأنه قيل أن هناك اجتماعا للحكومة".

وقال: "بالنسبة لنا، نحن سننتظر المواقف الرسمية، وأقول لكم إنه في اللحظة التي تذهب فيها الوفود لتوقع في الناقورة، وبعد أن يحصل هذا التوقيع، نستطيع أن نقول إن هناك تفاهم حصل".

كما أعلن رئيس الوزراء يائير لابيد أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم الحدود البحرية، وقال إن الاتفاق سيعزز الأمن والاقتصاد ويضمن استقرار الحدود الشمالية.

وأضاف لابيد أن المجلس الوزاري المصغر يستعد للتصديق على الاتفاق.

المصدر: RT + وكالات