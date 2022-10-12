حضرت لها أوكرانيا.. الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية بصواريخ "إيغلا" في منطقة موسكو وضواحيها

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إن عناصره منعوا وقوع عمليات تخريبية حضرت لتنفيذها الاستخبارات الأوكرانية في منطقة موسكو وضواحيها.

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وذكرت المخابرات الروسية، أن من بين هذه الأعمال، كان استخدام منظومات دفاع جوي صاروخية محمولة على الكتف من طراز "إيغلا".

وجاء في بيان صدر عن الأمن الروسي: "تم منع تحضير الاستخبارات الأوكرانية، لتنفيذ أعمال التخريب والإرهاب باستخدام أسلحة عالية الدقة في منطقة موسكو. وعلى خلفية ذلك تم اعتقال مواطن أوكراني من مواليد عام 1972".

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ووفقا للمعلومات الميدانية المتوفرة، قام الرجل المذكور أعلاه وبتعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، بنقل صواريخ إيغلا بشكل خفي في سيارة من كييف عبر إستونيا إلى روسيا، لاستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، وبعد وصوله إلى ريف العاصمة الروسية، قام بإخفائها في مكان سري.

وأضاف جهاز الأمن الروسي: "اعترف المعتقل بذنبه وطلب السماح وهو يتعاون مع التحقيق حاليا".

وخلال التفتيش، عثر رجال الأمن بحوزته على الأسلحة المذورة وكذلك على أجهزة اتصال حديثة للتواصل مع الاستخبارات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي