صرح مصدر مطلع في موسكو، لوكالة "نوفوستي"، بأن المراقبين من دول مجموعة السبع سيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة، إذا تم إرسالهم إلى أوكرانيا.

وقال المصدر: "دول مجموعة السبع تشارك بشكل فعلي في النزاع الحالي في أوكرانيا لأنها تزود نظام كييف بالأسلحة وبالمعلومات الاستخبارية وتساعدها في التوجيه القتالي وفي تدريب العسكريين الأوكرانيين. وإذا استجابت هذه الدول بشكل إيجابي لطلب زيلينسكي بإرسال مراقبين إلى أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى اعتبارهم وبشكل نهائي كطرف في النزاع ويجعلهم بمثابة أهداف عسكرية مشروعة".

ويشار إلى أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كان قد دعا في 11 أكتوبر، دول مجموعة السبع إلى نشر مراقبين دوليين على الحدود الشمالية لأوكرانيا لمراقبة الوضع الأمني.

إقرأ المزيد

من جانبه، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في 10 أكتوبر، إن فتح سلطات كييف جبهة ضد بلاده سيكون ضربا من الجنون من وجهة النظر العسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.

المصدر: نوفوستي