لوكاشينكو: في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا يعدون لشن هجمات إرهابية على بيلاروس

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عن قيام بعض الدول بتدريب مقاتلين من العناصر المعارضة المتشددة من بين الراديكاليين البيلاروسيين لتنفيذ هجمات إرهابية في بيلاروس.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال اجتماع لوكاشينكو بشأن الأمن العسكري اليوم الاثنين، حيث تابع لوكاشينكو بأن تلك العناصر يتم تدريبها في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، استعدادا لإرسالهم إلى بيلاروس للقيام بهجمات إرهابية.

وكان رئيس لجنة أمن الدولة، إيفان ترتيل، قد صرح في 6 أكتوبر الجاري، بأن المعارضة في الخارج تستعد لهجمات إرهابية في بيلاروس بغرض زعزعة استقرار الوضع في البلاد. على وجه الخصوص، أبلغ ترتيل أن بعض عناصر المعارضة يخططون لدخول مجموعات من 100-300 شخص إلى أوكرانيا والاستيلاء، على حد زعمهم، على قرية من القرى، يفضل أن تكون ذات أهمية في المنطقة، تمهيدا للتحرك نحو العاصمة مينسك.

المصدر: تاس