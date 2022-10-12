بايدن: لا أصدق نظرية استخدام روسيا للنووي لكننا درسنا إمكانية الرد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارة بلاده ناقشت الرد الأمريكي الممكن في حال استخدام روسيا لأسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا، منوها بأنه لن يتحدث عن تفاصيل هذه المناقشات.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع شبكة CNN تم عرضها أمس الثلاثاء: "تمت مناقشة ذلك، ولكن لا يجوز التحدث عما يمكننا فعله وما لا يمكننا فعله لأن التصرف بهذا الشكل لا يتسم بالمسؤولية".

وعندما سئل عما إذا كان قد أصدر تعليماته لوزارة الدفاع بوضع سيناريو للإجراءات المحتملة في وضع مماثل، أجاب بايدن أنه "لا توجد حاجة لتوجيه مثل هذا الطلب إلى البنتاغون".

ونوه الرئيس الأمريكي بأنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في النزاع في أوكرانيا.

وقال بايدن، رداعلى سؤال من مقدم البرنامج: "لا أعتقد أنه سيتصرف بهذا الشكل. لكن مع ذلك، أعتقد أن تحدثه عن ذلك كان تصرفا غير مسؤول".

ووفقا للرئيس الأمريكي، سيؤدي استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا إلى "عواقب مروعة".

ويشار إلى أن بايدن كان قد قال، إن نظيره الروسي "لم يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية"، مشيرا إلى أنه "يعرف جيدا بوتين إلى حد ما".

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وتابع الرئيس الأمريكي: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الاتجاه الذي تسير فيه"، وأكد في ذات الوقت أنه سيواصل دعم أوكرانيا.

وكان الرئيس بوتين قد وجه تحذيرا إلى أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تهب باتجاههم"، لافتا إلى أن روسيا تملك أسلحة دمار أكثر تطورا مما لدى دول الناتو.

المصدر: نوفوستي