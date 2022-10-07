بايدن: بوتين "لا يمزح" بشأن الأسلحة النووية التكتيكية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل لجمع تبرعات للحزب الديمقراطي مساء الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمزح بشأن الأسلحة النووية التكتيكية".

وأضاف بايدن متحدثا عن التهديد النووي: "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية... لدينا تهديد بسلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه".

وقال إنه قضى الكثير من الوقت في محاولة الحفاظ على تماسك الناتو، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من التغييرات التي تحدث"، من دون أن يكشف عن ماهية تلك التغيرات.

وأكد بايدن أنه "يعرف بوتين جيدا إلى حد ما.. إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية".

وتابع قائلا: "لا أعتقد أن هناك أي شيء مثل القدرة على (استخدام) سلاح نووي تكتيكي بسهولة وعدم انتهاء المطاف بهرمجدون".

وأشار إلى أنه لم يكن يدرك "مدى الضرر الجسيم الذي أحدثته الإدارة السابقة لسياسة واشنطن الخارجية".

المصدر: أ ف ب