كييف تتسلم 4 راجمات صواريخ HIMARS أمريكية جديدة

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف حصول كييف على 4 راجمات صواريخ أمريكية جديدة من نوع HIMARS.

وكتب الوزير الأوكراني على "تويتر" يوم الثلاثاء: "وصلتنا 4 منظومات HIMARS أخرى من شركائنا الأمريكيين".

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يذكر أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الأخيرة لأوكرانيا تضم 4 راجمات صواريخ HIMARS، و32 مدفعا و200 عربة مدرعة.

وكان البنتاغون قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة أكثر من 15 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي