وسائل إعلام: كييف تطالب بايدن بتزويدها بصواريخ "ATACMS"

كتبت مجلة "Foreign Policy" أن كييف طالبت الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع الحظر المفروض على توريد صواريخ "ATACMS" التكتيكية وذلك بعد الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.

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ونقلت المجلة عن الرسالة التي وجهها رئيس البرلمان الأوكراني، روسلان ستيفانتشوك، إلى الكونغرس الأمريكي: "تريد أوكرانيا أن تتخلى إدارة بادين عن ضبط نفسها وأن تقدم أنظمة "ATACMS" الصاروخية التكتيكية القادرة على إصابة أهداف روسية على بعد 200 ميل".

كما دعا البرلماني الأوكراني، بحسب الصحيفة، إلى تقديم مقاتلات من طراز "أف-15" و"أف-16" لإنشاء "منطقة حظر طيران"، ودراسة مسألة تقديم أنظمة "NASAMS" الصاروخية لبلاده.

المصدر: نوفوستي