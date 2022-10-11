فرنسا تقرر تعزيز وجودها العسكري في شرق أوروبا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اعتزام بلاده تعزيز تواجدها العسكري في شرق أوروبا في إطار حلف شمال الأطلس، في ظل تصاعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

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وقال الوزير الفرنسي: "في ضوء الوضع في الجناح الشرقي للناتو، قرر رئيس الجمهورية تعزيز موقفنا الدفاعي في شرق أوروبا بإرسال لواء من العربات المدرعة والدبابات لرومانيا".

وصرح ليكورنو بأن فرنسا سترسل طائرات مقاتلات إضافية من طراز "رافال" إلى ليتوانيا وقوات إلى إستونيا.

وبحسب الوزير، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطط بحلول بداية نوفمبر.

في 30 يونيو، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن الجيش الفرنسي سينشر لواء جديد في رومانيا لتعزيز الجبهة الشرقية للناتو.

المصدر: وكالات