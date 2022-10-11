مدرعات VAB الفرنسية فشلت بتحمّل عنف المعارك في أوكرانيا

تسلمت قوات نظام كييف مدرعات VAB المدولبة فرنسية الصنع، واستخدامها في معارك خيرسون جنوب أوكرانيا أثبت ضعفها على تحمل عنف القتال، وحماية طاقمها من الألغام.

واستخدمت تلك المدرعات في المعارك بمنطقة خيرسون حيث تكبدت وحدات الجيش الأوكراني خسائر فادحة بالأرواح والمعدات الحربية، بما فيها مدرعات "فاب" الفرنسية.

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كما توقع الخبراء فان قعر تلك الهدايا الأجنبية وأجهزة نقل الحركة عاجزة عن حماية أفرادها من الألغام المضادة للدبابات، لذلك لا يتم إجلاءها من ميدان القتال. وحتى لو أجليت منه لكان من الصعب جدا إصلاحها لعدم وجود قطع غيار. ومن البديهي أن المدرعات المصابة غالبا ما تستخدم كمصدر لقطع الغيار.

وقد تسرّبت في أغسطس الماضي معلومات أولى عن وصول ناقلات "فاب" المدرعة المدولبة إلى أوكرانيا، وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن عددها بضع عشرات. وتم تفعيلها في مسار خيرسون إلى جانب معدات حربية أخرى اجنبية الصنع، فضلا عن عربات "بي إم بي" السوفيتية القديمة للجيلين الأول والثاني.

يذكر أن ناقلات الأفراد المدرعة VAB دخلت الخدمة في الجيش الفرنسي في النصف الثاني من السبعينيات وبلغ عددها 2500 مدرعة وتم تصديرها كذلك إلى 15 بلدا.

وتجدر الإشارة إلى عيوبها الأخرى إلى جانب الحماية الضعيفة من الألغام، وبينها سلبيات في دروع الجسم التي لا تحمي إلا من الرصاص 7.62 ملم.

وبلغ وزن المدرعة 13600 كلغ، قدرة محركها 300 حصان، طاقمها فردان، وإنها تتسع لـ10 أفراد وتسير إلى مسافة 1200 كلم دون أن تتزود بالوقود. وتتضمن أسلحتها رشاش М2 Browning الثقيل الأمريكي الصنع عيار 12.7 ملم الذي يتم توريده أيضا إلى الجيش الأوكراني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا