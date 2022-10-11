البيت الأبيض لا يستبعد استخدام الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض عن إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نرحب باستعداد الرئيس زيلينسكي للسلام العادل الذي سيشمل مراعاة ميثاق الأمم المتحدة، وحماية وحدة أراضيها وسيادتها، وضمان قدرة أوكرانيا على حماية نفسها في المستقبل، وإعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك دراسة الإمكانية لاستخدام الأصول الروسية لذلك، ومحاسبة الروس على الجرائم المرتكبة أثناء الحرب".

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وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على المحادثة المزعومة بين مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التسوية في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ماسك نفى صحة الادعاءات بشأن مناقشته التسوية في أوكرانيا مع بوتين.

المصدر: تاس