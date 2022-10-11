الخارجية الأمريكية: على روسيا وأوكرانيا إجراء حوار فيما بينهما وليس مع الغرب

أشار متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن واشنطن تعتبر أن المفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن تجرى في نهاية المطاف بين موسكو وكييف، وليس مع الغرب.

وقال برايس، معلقا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن استعداد روسيا للتفاوض مع الدول الغربية بشأن المسألة الأوكرانية: "يجب أن تكون المفاوضات والدبلوماسية والحوار بين أوكرانيا وروسيا في نهاية المطاف".

وزعم أنه إذا سعت روسيا إلى إظهار موقف جاد تجاه المفاوضات مع أوكرانيا، فعليها، بحسب رأي واشنطن، التوقف عن قصف التجمعات السكنية الأوكرانية "وإلا ستبقى مجرد كلمات جوفاء".

المصدر: نوفوستي