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الأمن البيلاروسي: الغرب يبحث إمكانية استخدام السلاح النووي ضد بلادنا وحلفائنا

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الأمن البيلاروسي: الغرب يبحث إمكانية استخدام السلاح النووي ضد بلادنا وحلفائنا
Legion-Media Maksim Konstantinov / SOPA Images/Sipa USA
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أعلنت لجنة أمن الدولة في بيلاروس أن لديها معلومات حول بحث الأطراف الغربية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد بيلاروس وحلفائها.

وقال رئيس لجنة أمن الدولة إيفان تيرتيل في حديث لقناة "بيلاروس-1"، يوم الثلاثاء: "وفقا لبياناتنا التي تصلنا من الدوائر السياسية الغربية، فإنهم يعتقدون بأنه لا يجوز لهم أن يخسروا".

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وتابع: "ولذلك يبحثون بين أمور أخرى إمكانية استخدام السلاح النووي التكتيكي أو استخدام تلك المجموعات التي يتم تشكيلها للعدوان المباشر ضد بلادنا وحلفائنا".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن في وقت سابق أن دول الناتو تدرس إمكانية "العدوان على بيلاروس، بما في ذلك باستخدام الأسلحة النووية".

وبدأت روسيا وبيلاروس نشر قوات مشتركة على الحدود الغربية لبيلاروس.

المصدر: تاس

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