"الناتو" يدعو بيلاروس لعدم الانخراط بالنزاع في أوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى عدم الانخراط في الأزمة الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ : "يجب على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أن يمنع انخراط بلاده في هذا النزاع غير القانوني".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن فتح كييف الجبهة ضد بيلاروس جنون من وجهة النظر العسكرية، لكن العملية بدأت والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.

وأشار إلى أن الناتو وعددا من الدول الأوروبية يبحثون خيارات عدوان محتمل على بيلاروس.

وأكد لوكاشينكو، على أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نشر قوات مشتركة في بيلاروس، وأهاب بالجهات العسكرية البيلاروسية تأمين ظروف استقبال ونشر القوات الروسية الشقيقة في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي