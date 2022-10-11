واشنطن: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا ولا نسعى للمواجهة مع روسيا

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تسعى للمواجهة مع روسيا ولا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، ولا يريد أحد أن يتحول هذا النزاع إلى مواجهة نووية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نحن لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، والرئيس جو بايدن أشار إلى ذلك بوضوح".

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وأكد كيربي عدم وجود أي نية لدى إدارة بايدن إرسال القوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن "موقفنا من هذه المسألة لم يتغير".

وتابع: "لا يريد أحد أن يتحول هذا النزاع إلى مواجهة نووية، ونحن لا نرى أسبابا لذلك".

وأشار إلى أن مثل هذا التطور سيكون كارثة لجميع الأطراف، بما فيها روسيا، مضيفا أن واشنطن لا ترى في المرحلة الراهنة أي دليل على استعدادات روسيا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: نوفوستي