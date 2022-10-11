الدفاع التركية: أكار وشويغو بحثا ملفي سوريا وأوكرانيا قبل اجتماع مرتقب للناتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الوزير خلوصي أكار، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، بحثا فيها قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وملفي أوكرانيا وسوريا.

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وقال أكار بخصوص الأزمة الاوكرانية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مرات عديدة على أهمية وقف إطلاق النار بشكل عاجل، من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح، وإعادة إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية: "لوحظ بارتياح أن هناك توافقا في الآراء بشأن وقف إطلاق النار".

وأضاف بيان الدفاع التركية إلى أهمية توقيت محادثات أكار وشويغو، لا سيما أنها

جاءت قبل اجتماع وزراء الناتو في بروكسل (غداً وبعد غدٍ)، والذي يشارك فيه الوزير التركي ممثلاً عن بلاده، التي تلعب أيضاً دور الوساطة بين موسكو وكييف.

وأكد البيان أن تركيا تحاول تقديم جميع أنواع الدعم في المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها مستعدة كذلك للقيام بدورها من أجل السلام في المنطقة، كما فعلت حتى الآن.

وبشأن الملف السوري، فقد تم التأكيد على أن أولويات تركيا القصوى وهي منع التهديد الإرهابي، وتحييد التنظيمات الإرهابية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التأكيد مرة أخرى، على أهمية الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن هذه القضية.

المصدر: الدفاع التركية