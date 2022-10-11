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زاخاروفا: روسيا لم تتلق أي مقترحات دبلوماسية للتفاوض مع الغرب في إسطنبول

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زاخاروفا: روسيا لم تتلق أي مقترحات دبلوماسية للتفاوض مع الغرب في إسطنبول
Sputnik
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أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن موسكو لم تتلق أي مقترحات دبلوماسية لإجراء محادثات مع ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تركيا.

وأضافت خلال إيجازها الصحفي أن الوضع يتطور بشكل ديناميكي وليس معروفا إلى أين ستصل الأمور.

وكان رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إسماعيل إيمره كرايل قد صرح في وقت سابق بأن هناك مساعي دبلوماسية لعقد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في تركيا.

ومن جهتها أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأن المفاوضاتيجب أن تجري وفقا للشروط الأوكرانية.

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يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين في الـ 30 من سبتمبر كان قد دعا نظام كييف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع الأعمال العدوانية والعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما رفضه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورد على ذلك بتوقيع وثيقة على الهواء مباشرة تمنع وتجرم أي أوكراني من التفاوض مع روسيا، كما تقدم بطلب تعجيل الانضمام إلى الناتو.

 

المصدر:  RT + تاس

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