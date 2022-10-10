الخارجية الفرنسية: المفاوضات حول أوكرانيا يجب أن تجري وفقا لشروط كييف

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في تعليقها على فكرة تركيا تنظيم مفاوضات في اسطنبول حول أوكرانيا، إن هذه المفاوضات يجب أن تجري وفقا للشروط التي يحددها الأوكرانيون.

وأضاف ممثل وزارة الخارجية الفرنسية، ردا على طلب من مراسل "نوفوستي" التعليق على اقتراح تركيا بتنظيم مفاوضات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا: "موقفنا كان واضحا منذ البداية: لا يمكن إجراء مفاوضات حول إنهاء الحرب ضد أوكرانيا إلا في الوقت وبالشروط التي يحددها الأوكرانيون أنفسهم".

في وقت سابق، قال إسماعيل إيمره كرايل رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لمراسل نوفوستي إن اسطنبول يمكن أن تصبح مكانا للمفاوضات بين روسيا والدول الغربية الأربع حول أوكرانيا.

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وقبل ذلك، أصبح معروفا أن تركيا تخطط لتنظيم مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، تم تقديم الاقتراح بذلك إلى واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي