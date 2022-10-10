الكرملين لا يستبعد استئناف المفاوضات حول أوكرانيا

لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن يتم خلال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحث الاقتراح بالتفاوض بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال، هل سيتم خلال لقاء بوتين مع أردوغان بحث ومناقشة اقتراح أنقرة بإجراء محادثات بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا: "هذا ممكن بطبيعة الحال".

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في وقت سابق، قال إسماعيل إيمره كرايل رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لمراسل نوفوستي إن اسطنبول يمكن أن تصبح مكانا للمفاوضات بين روسيا والدول الغربية الأربع حول أوكرانيا.

وقبل ذلك، أصبح معروفا أن تركيا تخطط لتنظيم مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، تم تقديم الاقتراح بذلك إلى واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي