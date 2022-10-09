تركيا تقترح استضافة مفاوضات بين روسيا والغرب في إسطنبول

اقترح إسماعيل إيمره كرايل، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي استضافة إسطنبول مفاوضات بين روسيا والدول الغربية لبحث تسوية النزاع في أوكرانيا.

وأضاف أن أنقرة تبذل جهودها لتكون وسيطا بين روسيا والغرب، مشيرا الى صفقة الحبوب.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لتخفيف حدة التوتر في المنطقة والتوصل إلى حل لعدد من المشاكل الدولية الملحة.

وقال كرايل: "نفترض أن إسطنبول يمكن أن تستضيف المفاوضات.. بالطبع إذا اتفق الطرفان، يمكن أن تصبح إسطنبول منصة مقبولة لجميع الأطراف".

المصدر: نوفوستي