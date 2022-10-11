رئيس الوزراء الهنغاري: الأمل في السلام اسمه دونالد ترامب

صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن السلام في أوكرانيا ممكن فقط من خلال المفاوضات المباشرة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضاف أوربان أن "الهدنة لا ينبغي أن تعقد بين روسيا وأوكرانيا، ولكن بين واشنطن وموسكو، وأي شخص يعتقد أن هذا الصراع سينتهي من خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية لا يعيش في هذا العالم. فالواقع أمر آخر".

وأوضح أوربان أنه لا يعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن مفاوضا مناسبا من الجانب الأمريكي، مضيفا أن الخطاب العدواني للرئيس الحالي "ذهب بعيدا جدا"، ثم اختتم رئيس الوزراء الهنغاري حديثه بالقول: "ما أقوله سيبدو قاسيا، إلا أن الأمل في السلام اسمه دونالد ترامب".

المصدر: نوفوستي