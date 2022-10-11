الخارجية الإماراتية: زيارة رئيس البلاد إلى روسيا تهدف للإسهام بقسطنا في إحلال السلام

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان لروسيا تتم في إطار نية دولة الإمارات للإسهام بقسطها في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون المثمر مع الزعماء الإقليميين والدوليين وتطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة.

وأضاف البيان أن المحادثات الثنائية التي سيجريها رئيس الإمارات في روسيا ستتناول آخر المستجدات في الوضع وهي تعقد بهدف تحقيق نتائج فعالة ومنع التصعيد العسكري والخسائر البشرية اللاحقة وتحقيق تسوية سياسية من أجل إحلال السلام والأمن في العالم.

سفارة الإمارات في موسكو:

من جهتها أصدرت سفارة الإمارات في موسكو بيانا أكدت فيه أن زيارة الرئيس محمد بن زايد إلى روسيا الاتحادية "تأتي ضمن علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية"

وأشارت السفارة إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى قمتها بعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في يونيو 2018 خلال زيارة صاحب السمو رئيس الدولة الى روسيا وزيارة فخامة فلاديمير بوتين الى الدولة في 2019.

وأكد بيان السفارة أن "دولة الإمارات تؤمن بأهمية التواصل والحوار كضرورة لتعزيز وتطوير علاقات إيجابية تخدم مصالحها الوطنية، وفي هذا السياق فإن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" الى روسيا الاتحادية بهدف تعزيز قنوات التواصل مع الدول الصديقة".

المصدر: وزارة الخارجية الإماراتية+ سفارة الإمارات في موسكو