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الكرملين: بوتين سيلتقي الثلاثاء رافائيل غروسي وسيجري محادثات مع رئيس الإمارات

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الكرملين: بوتين سيلتقي الثلاثاء رافائيل غروسي وسيجري محادثات مع رئيس الإمارات
Sputnik
الكرملين، موسكو
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي غدا الثلاثاء في سان بطرسبورغ مع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

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وأضاف أن بوتين سيجري أيضا محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. 

وقال بيسكوف أمام الصحفيين: "من المخطط أن يجري بوتين أيضا عددا من لقاءات العمل. وسيقوم الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل) غروسي بزيارة إلى روسيا. ومن المخطط أيضا أن يلتقي بوتين".

وأضاف: "سيقوم رئيس دولة الإمارات (محمد بن زايد) آل نهيان بزيارة عمل إلى سان بطرسبورغ"، متابعا أن الرئيسين سيجريان محادثات ثنائية.

المصدر: نوفوستي

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