الكرملين: بوتين سيلتقي الثلاثاء رافائيل غروسي وسيجري محادثات مع رئيس الإمارات

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي غدا الثلاثاء في سان بطرسبورغ مع الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

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وأضاف أن بوتين سيجري أيضا محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بيسكوف أمام الصحفيين: "من المخطط أن يجري بوتين أيضا عددا من لقاءات العمل. وسيقوم الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رافائيل) غروسي بزيارة إلى روسيا. ومن المخطط أيضا أن يلتقي بوتين".

وأضاف: "سيقوم رئيس دولة الإمارات (محمد بن زايد) آل نهيان بزيارة عمل إلى سان بطرسبورغ"، متابعا أن الرئيسين سيجريان محادثات ثنائية.

المصدر: نوفوستي