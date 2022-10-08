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الدفاع الروسية: تصفية 160 مسلحا باستهداف مركز للمرتزقة الأجانب في زابوروجيه

غروسي يخطط لزيارة روسيا في القريب العاجل

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غروسي يخطط لزيارة روسيا في القريب العاجل
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قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه سيزور روسيا بالمستقبل القريب ثم سيعود إلى أوكرانيا لبحث قضية إنشاء منطقة أمان حول محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف غروسي، في بيانه المنشور على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "استئناف القصف، الذي أصاب المصدر الخارجي الوحيد الذي يزود المحطة بالطاقة يعتبر عملا عديم المسؤولية بتاتا. يجب حماية محطة زابوروجيه".

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وتابع رئيس الوكالة القول: "في المستقبل القريب سأسافر إلى روسيا الاتحادية، ثم سأعود إلى أوكرانيا للاتفاق على منطقة أمان نووي وحماية حول المحطة. هذه ضرورة مطلقة وملحة".

المصدر: نوفوستي

 

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