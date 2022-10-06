غروسي: الطاقة الذرية ستزيد عدد خبرائها في محطة زابوروجيه إلى 4

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة ستزيد عدد خبرائها في محطة زابوروجيه النووية الروسية من شخصين إلى أربعة.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانه الذي عرض جزء منه على شبكة "سي إن إن" خلال زيارته إلى كييف إن مراقبي الوكالة يواصلون العمل في محطة زابوروجيه النووية، ومن المقرر أن يعمل الفريق بالتناوب.

وأضاف: "لا توجد تغييرات، بمعنى أننا نعتزم مواصلة العمل هناك. كما قلت خلال زيارتي للمحطة، لن تغادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي مكان، نحن باقون. نواصل العمل، ونخطط لإجراء تناوب. خلال الوضع الحالي سيتم استبدال فريق بفريق جديد".

المصدر: تاس