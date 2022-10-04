مدير عام الوكالة الذرية يزور كييف وموسكو هذا الأسبوع

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر "تويتر" أن مديرها العام رافائيل غروسي سيزور كييف متجها بعدها إلى موسكو خلال هذا الأسبوع.

وذكرت الوكالة أن هذه الزيارات تأتي بهدف استكمال المشاورات بشأن التنفيذ المبكر للاتفاقية الأمنية حول محيط محطة زابوروجيه النووية.

يذكر أن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنرجودار، وهي تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وهي تضم ست وحدات لإنتاج الطاقة بسعة 1 غيغاوات.

تقع المحطة منذ مارس تحت حماية الجيش الروسي، وذلك لتـأمينها ومنع تسرب المواد النووية والمشعة، في حين يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرجودار والمناطق المحيطة بالمحطة النووية.

المصدر: تاس

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