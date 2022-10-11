سياسي ألماني: الصراع في أوكرانيا مظهر لمواجهة متواصلة منذ قرون

رأى سياسي ألماني وعضو سابق في البرلمان أن الصراع الجاري في أوكرانيا هو مظهر للمواجهة المتواصلة منذ قرون بين الأنجلوساكسون وروسيا.

إقرأ المزيد

وصرح فالديمار غيردت، النائب السابق في البوندستاغ الألماني، والعضو في الحزب الألماني اليميني البديل من أجل ألمانيا بأن الصراع الحالي في أوكرانيا هو مظهر من مظاهر المواجهة المستمرة منذ قرون بين الأنجلوساكسون وروسيا.

وقال غيردت في هذا الشأن إن "الصراع الحالي في أوكرانيا هو مظهر من مظاهر المواجهة المستمرة منذ قرون بين الأنجلوساكسون وروسيا. لقد نجا العالم بالفعل من حربين عالميتين وهو الآن على أعتاب الثالثة، إذا لم يتوقف سعي الولايات المتحدة وبريطانيا إلى السيطرة على موارد الطاقة في روسيا".

وشدد السياسي الألماني على أن الأنجلوساكسون لطالما خططوا لإضعاف روسيا وتقسيمها، لأنهم يعتقدون أن مثل هذه المنطقة الشاسعة التي تحتوي على احتياطيات كبيرة من موارد الطاقة والموارد الطبيعية لا يجب أن تكون ملكا لشعب واحد، مضيفا قوله: "لا شيء شخصي من جانبهم، مجرد بزنس ورغبة في امتلاك كل ما يوجد الآن لدى روسيا".

المصدر: نوفوستي