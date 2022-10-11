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نائب ألماني سابق: الانفجار في جسر القرم استفزاز مخطط من الخارج

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نائب ألماني سابق: الانفجار في جسر القرم استفزاز مخطط من الخارج
Sputnik
جسر القرم، روسيا
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قال النائب الألماني السابق عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا"، فالديمار غيردت، إن العمل الإرهابي في جسر القرم تم التخطيط له في الخارج وهدفه هو وضع حد للمفاوضات بشأن النزاع الأوكراني.

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وأضاف غيردت: "إنها محاولة جديدة لتحقيق تصعيد الوضع لإبعاده عن مفاوضات السلام. يبدو أن أحدا في الغرب لا يريد أن ينتهي النزاع في أوكرانيا وأن يجلس كلا الجانبين إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح: "عندما يبدأ توضيح الوضع وتظهر فرصة لتحقيق حل سلمي لهذا الصراع - على الأقل بداية المفاوضات - يبدأ استفزاز مخطط بشكل جيد على الفور، مما يضع حدا لهذه المحاولات".

المصدر: نوفوستي

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