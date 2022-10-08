أول تعليق أوكراني على حادث جسر القرم

في أول تعليق لمسؤول أوكراني على حادث جسر القرم، ألمح ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إلى وقوف كييف وراء التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر اليوم السبت.

وكتب بودولاك عبر "تويتر": "القرم.. الجسر.. البداية. كل شيء غير قانوني يجب تدميره، كل شيء مسروق يجب إعادته إلى أوكرانيا، كل شيء (له علاقة) بالاحتلال الروسي يجب طرده".

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

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وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وحمل رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، من أسماهم "مخربين أوكرانيين" مسؤولية الحادث الذي شهده جسر القرم.

المصدر: RT