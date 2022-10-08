كونستانتينوف: مخربون أوكرانيون وراء حادث جسر القرم

قال رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، إن جسر القرم تعرض لأضرار بسبب "المخربين الأوكرانيين".

وأضاف كونستانتينوف: "تمكن المخربون الأوكرانيون من الوصول بأيديهم الملطخة بالدماء إلى جسر القرم. لديهم الآن شيء يفخرون به: طوال 23 عاما من إدارتهم للقرم، لم يتمكنوا من بناء أي شيء يستحق الاهتمام في شبه الجزيرة، لكنهم تمكنوا من إلحاق الضرر بالجسر الروسي".

ووفقا له، "الموت والدمار هو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله"، وهذا هو "جوهر نظام كييف والدولة الأوكرانية".

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وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

المصدر: نوفوستي