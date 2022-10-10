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روسيا.. خيرسون تتسلم 320 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة

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روسيا.. خيرسون تتسلم 320 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة خيرسون تسلمها 320 طنا من المساعدات الطبية والمستلزمات الصحية، في إطار الدعم المستمر الذي تتلقاه المقاطعة الروسية الجديدة من الحكومة.

وأضافت: "بدعم من وزارة الصحة الروسية، تلقت منطقتنا دفعة جديدة من المساعدات الطبية الإنسانية من الحكومة الروسية".

وشملت المساعدات وسائل الحماية الشخصية لموظفي الصحة من بدلات عازلة وأقنعة وقفازات وكمامات وأجهزة للتنفس الاصطناعي ولقاحات.

وقال وزير الصحة في منطقة خيرسون، فاديم إيلمييف: "أود أن أعرب عن امتناني للحكومة ووزارة الصحة الروسيين، حيث نتلقى بانتظام مساعدات إنسانية من الحكومة الروسية بناء على طلب مؤسساتنا الطبية، وهذا يجعل من الممكن توفير الرعاية الصحية المجانية في مقاطعتنا".

المصدر: نوفوستي 

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