بالفيديو.. ترامب يرصد زلات وهفوات بايدن

عرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطاب عام بولاية أريزونا مقطع فيديو ساخرا مدته دقيقتان، لزلات لسان وهفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال ترامب: "جو بايدن غير قادر على التحدث بوضوح إنه يتلعثم، ولا يمكنه التفكير بوضوح. لقد قال ذات مرة لضباط إنفاذ القانون، عليكم أن تفعلوا شيئا حيال ترامب هذا، فهو يقودني إلى القبر".

ويشير الرئيس السابق للبيت الأبيض خلال خطاباته إلى السلوك الغريب وتحفظات خصمه بشكل متكرر في خطاباته.

وظهر في الفيديو، بايدن خلال إحدى خطاباته وهو يبحث عن عضوة الكونغرس التي توفيت في حادث سيارة قبل شهر من الاجتماع، جاكي فالورسكي.

ووفقا لكيث فالورسكي شقيق جاكي، قدم ترامب اعتذاره عن إثارة هذا الموضوع في مقطع الفيديو.

المصدر: نوفوستي