قال أندريه بافسكي، الضابط في قوات الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة مدفعية من عيار 155 مم الذي تستخدمه دول الناتو.

ووفقا له، بدأ قصف منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي بمدينة دونيتسك في الساعة الرابعة من صباح يوم الاثنين من جانب الجيش الأوكراني، كما تعرضت بلدة ياسينوفاتايا والمركز السكني غورلوفكا للقصف الأوكراني.

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وأضاف: "في الوقت الحالي، يتواصل إطلاق قذائف من عيار 155 مم على الجزء الشمالي من منطقة كييفسكي وكذلك على الجزء الشمالي الغربي من كويبيشيفسكي. وإجمالا، تم إطلاق حوالي 50 قذيفة من عيار 152 و 155 مم حتى الآن".

المصدر: نوفوستي