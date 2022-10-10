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مقتل امرأة في مقاطعة بيلغورود بقصف أوكراني

أخبار روسيا

مقتل امرأة في مقاطعة بيلغورود بقصف أوكراني
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي المنطقة تسبب بمقتل امرأة.

وأضاف المحافظ: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية شيبكينو. أسفر القتل عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 74 عاما. لقد توفيت بعد أن أصيبت بجروح شديدة من شظايا. وتسبب القصف ببعض الدمار".

ونوه المصدر، بأنه وفقا للبيانات الأولية، تضررت 3 بيوت خاصة. وأشار إلى أن كافة خدمات الطوارئ في المنطقة تعمل في موقع الحادث.

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يوم أمس أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن عدد الهجمات الأوكرانية على مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك، تزايد بشكل كبير منذ بداية أكتوبر.

المصدر: نوفوستي

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