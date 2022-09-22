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تمديد مستوى التهديد الإرهابي "الأصفر" في منطقة كورسك الروسية

أخبار روسيا

تمديد مستوى التهديد الإرهابي
ria.ru
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أعلن محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت أن المستوى "الأصفر" من الخطر الإرهابي قد تم تمديده في منطقة كورسك حتى 7 أكتوبر.

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وكتب ستاروفويت على حسابه في موقع "تلغرام" يقول بهذا الشأن: " أهالي كورسك المحترمين! في منطقة كورسك، نمدد العمل بالمستوى" الأصفر" من الخطر الإرهابي من 22 سبتمبر لمدة 15 يوما حتى 7 أكتوبر".

يشار إلى أن المستوى "الأصفر" من التهديد الإرهابي كان فرض على أراضي منطقة كورسك القريبة من الحدود الأوكرانية، في 11 أبريل.

المصدر: نوفوستي

 

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